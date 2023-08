Pnrr, i primi cittadini preoccupati per il possibile definanziamento dei progetti

Il "definanzameto" del Pnrr, annunciato qualche giorno fa dal governo Meloni, ha provocato il batticuore alle amministrazioni comunali che sinora non sono state tempestive nell’avviare la realizzazione dei progetti che devono essere completati entro il 2026. Messi di fronte alla minaccia di un taglio di risorse, i primi cittadini dei comuni che compongono la Città metropolitana hanno chiesto ed ottenuto un incontro con il Sindaco metropolitano, Enrico Trantino, che li ha convocati al centro direzionale Nuovaluce dopo aver avuto una interlocuzione con il ministro Raffaele Fitto. "Il ministro Fitto è desideroso di rasserenare i sindaci, in quanto la copertura finanziaria ci sarà ed i soldi arriveranno da altri strumenti di programmazione. Non è escluso che all’inizio di settembre si possa aprire una finestra di valutazione più ampia, sulla base di verifiche mirate, per recuperare i progetti che possono garantire il rispetto della tempistica", ha affermato Trantino, che considera la scelta del governo una opportunità, "in quanto spinge ad accelerare le procedure per la realizzazione delle opere pubbliche".

Al momento nell’area metropolitana catanese si respira un’aria di cauto ottimismo. Il cronoprogramma è stato rispettato. I progetti non avviati sono pochi e riguardano soltanto alcuni comuni. Catania, da parte sua, ha già firmato tutti i contratti, tranne uno. Alla riunione con i sindaci hanno partecipato i dirigenti dell’Ente e in primo luogo l’ingegnere capo Giuseppe Galizia, il cui ufficio ha l’incarico di monitorare lo stato di avanzamento di adempimenti e procedure dei "Piani Urbani Integrati" nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.