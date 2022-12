Policlinico, fine del precariato per ventidue medici e dirigenti

Natale più sereno per 22 dirigenti, tra medici e sanitari, che hanno appena firmato il contratto a tempo indeterminato per il Policlinico “G. Rodolico".

Le stabilizzazioni dei professionisti sono avvenute per coloro che all’apposito avviso aziendale sono risultati in possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni normative.



"Si conferma così la volontà della direzione strategica aziendale, di utilizzare tutte le disposizioni normative possibili per superare il precariato, in linea con gli obiettivi di contenimento della spesa, della valorizzazione delle professionalità acquisite dal personale in servizio a tempo determinato, anche durante l’emergenza Covid e il rafforzamento strutturale del Servizio Sanitario Regionale, tra l’altro anche il recupero delle liste di attesa", si legge in una nota diffusa dal Policlinico."L’anno 2022 è stato un anno molto ricco sul piano delle stabilizzazioni nell’azienda ospedaliero universitaria, con centinaia di assunzioni sia nella dirigenza, sia nel comparto, tutti in perfetta coerenza con la rideterminazione della dotazione organica e il Piano triennale dei fabbisogni del personale aziendale. Un imperdibile patrimonio di risorse umane che non poteva andare disperso, orientato a salvaguardare l’elevato standard di qualità raggiunto nei servizi offerti dalle strutture ospedaliere aziendali ad un’utenza sempre più esigente", conclude la nota