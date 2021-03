Un garage adibito a deposito della droga, in manette il "custode"

Gli agenti si trovavano nel condominio per sedare una lite in famiglia ma hanno avvertito un forte odore di marijuana così hanno deciso di indagare. Così è avvenuto "l'inizio della fine" per S.A.F, classe 1997, che è stato arrestato per detenzione di stupefacenti. L'uomo sarebbe stato infatti il "custode" di un vero e proprio deposito della droga.

Gli agenti infatti insospettiti dal forte odore hanno notato un'auto che si allontava a forte velocità e dopo un breve inseguimentol’uomo alla guida è stato bloccato e controllato. Addosso gli sono state trovate le chiavi che aprivano proprio il garage nei cui pressi avevano percepito l’odore della sostanza stupefacente. A conferma dei loro sospetti, hanno aperto il box, scoprendo al suo interno un vero e proprio deposito-laboratorio di droga. Sul tavolo e sugli scaffali vi erano: un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento in dosi della droga, tre ricetrasmittenti, un rivelatore di microspie, e un’ingente quantitativo di sostanza stupefacente. Infatti sono stati sequestrati 1,700 kg di marijuana, 156 grammi di cocaina in pietra e 59 grammi di cocaina in polvere. L’immissione sul mercato di questi stupefacenti avrebbe certamente procurato allo spacciatore una cifra a diversi zeri.

L’uomo è stato arrestato e su disposizione del Pm di turno associato in carcere in attesa di giudizio di convalida, ed è stato inoltre denunciato per il reato di ricettazione di un’autovettura provento di furto trovata in suo possesso.