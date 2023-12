Palazzo degli Elefanti ospiterà un pranzo per 80 persone indigenti

Su iniziativa della presidenza del consiglio comunale di Catania, in collaborazione con l’associazione onlus "Per Servire La Vita ", sabato 16 dicembre alle ore 12 nella corte di Palazzo degli Elefanti si terrà il pranzo di solidarietà per 80 persone indigenti o senza fissa dimora, in contatto con l’unità di strada dei servizi sociali comunali. Domenica 17 dicembre, dalle ore 9 alle ore 13 nella sede Urp del Comune, a piano terra, sempre su iniziativa del consiglio comunale, medici specialisti volontari effettueranno screening sanitari gratuiti alla cittadinanza.