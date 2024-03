Prefettura, incontro con i tirocinanti vincitori del concorso per l'accesso alla carriera prefettizia

Il Prefetto di Catania, Maria Carmela Librizzi, a conclusione del tirocinio operativo svolto presso gli uffici del Palazzo del Governo, ha rivolto un pensiero di saluto ai 4 consiglieri di Prefettura, vincitori del concorso per l'accesso alla carriera prefettizia. I consiglieri Angelo Alù, Silvia Amato, Giovanna Conti e Giorgia Triolo hanno svolto in Prefettura il primo periodo, della durata di sei mesi, del corso di formazione previsto, venendo applicati, a rotazione, presso tutti gli uffici della Prefettura, ed approcciando in modo dinamico e concreto con le variegate competenze dell'Ufficio territoriale del Governo.

I futuri dirigenti proseguiranno, adesso, il proprio percorso formativo a Roma, alternando didattica in aula e un tirocinio presso gli uffici del Ministero dell' Interno. Nel contempo, il Prefetto ha dato il benvenuto ai consiglieri Filippo Consoli, Rossella Nicolosi, Lara Parlato e Biagio Spoto che, nell'ambito del medesimo percorso di formazione, hanno appena iniziato il tirocinio in Prefettura dopo aver completato la prima parte del corso presso gli uffici centrali dello stesso Ministero.

Al termine del lungo percorso formativo, della durata complessiva di un anno, gli otto consiglieri assumeranno le funzioni di Viceprefetti aggiunti, venendo destinati alle Prefetture di tutta Italia, insieme agli altri 200 vincitori del concorso. Il Prefetto Librizzi, nel ringraziare i giovani colleghi per l’entusiastico e prezioso supporto fornito agli uffici nel corso del tirocinio, ha augurato loro una brillante carriera con la certezza che sapranno fonteggiare con spirito di servizio e senso del dovere le complesse sfide che l'Amministrazione civile dell'Interno è chiamata, quotidianamente, ad affrontare.