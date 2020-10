Coronavirus, il prefetto convoca il comitato per la sicurezza

Il Prefetto di Catania Claudio Sammartino ha convocato una riunione del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica per pianificare, anche alla luce dell'ultima direttiva pervenuta dal gabinetto del ministro dell'Interno, le iniziative di controllo in merito al rispetto delle misure governative di prevenzione del contagio da Covid19. Alla riunione parteciperanno, oltre al questore ed ai comandanti provinciali di Carabinieri e Guardia di Finanza, il vice sindaco del Capoluogo, il comandante del 62^ reggimento della Fanteria Sicilia, il direttore generale dell'ASP, il commissario per l'emergenza Covid19, il comandante della Capitaneria di Porto e i rappresentanti delle organizzazioni di categoria degli esercenti. Nel corso dell'incontro, un focus verra' dedicato all'intensificazione delle attivita' di controllo e verifica volte ad assicurare il rispetto delle misure governative di prevenzione del contagio da Covid19 nei luoghi della movida, di aggregazione e di ritrovo.

