Pregiudicato 37enne ferito da un colpo di pistola

Un pregiudicato 37enne è stato ferito con un colpo di pistola alla caviglia destra la notte scorsa. L'uomo si è presentato, assistito dai familiari, al pronto soccorso dell'ospedale San Marco di Librino con una ferita d'arma da fuoco, elemento che ha fatto subito scattare la segnalazione alle forze dell'ordine, come da prassi. L'uomo è stato medicato e già dimesso con una prognosi di 30 giorni. Si fatti indaga la squadra mobile. Agli inquirenti il ferito avrebbe detto di non conoscere chi ha sparato e di essere intervenuto per sedare una lite tra alcuni sconosciuti che stava avvenendo ieri sera in strada, nei pressi del porto di Catanina, avendo notato la scena mentre tornava a casa. Ad un certo punto sarebbe partito un colpo di pistola. Una versione ancora tutta da verificare.