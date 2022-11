Meteo, c'è la svolta autunnale: piogge e calo termico in arrivo

Il Mediterraneo sarà interessato per tutta la settimana da più impulsi perturbati di origine atlantica. Anche la Sicilia osserverà condizioni di tempo variabile e spesso instabile con rovesci alternati a pause asciutte. E' quanto prevede Federico Brescia, meteorologo di 3bmeteo.

Vediamo però andando nel dettaglio come saranno i prossimi giorni. Nella notte di giovedì il tempo peggiorerà a partire dai settori occidentali con fenomeni intensi sul Trapanese in spostamento verso Est durante la mattinata. Sulle aree settentrionali dell’isola attese piogge e anche temporali durante la giornata di giovedì, precipitazioni a tratti forti tra Palermitano e Messinese. Piovaschi alternati a spazi soleggiati tra Ennese, Catanese e Siracusano, più asciutto durante il giorno su Agrigentino e Ragusano meridionale. Venerdì scenario che si ribalterà con maggiore probabilità di piogge sulle aree meridionali dell’isola, mentre a Nord andrà meglio. Notizie non buone per il weekend quando una nuova fase perturbata interesserà la Sicilia, con piogge e temporali sparsi su tutta la regione, in particolare domenica pomeriggio-sera. Ancora difficile andare nel dettaglio vista la distanza temporale e vista la spiccata dinamicità meteorologica, certo è che tra un rovescio e l’altro non mancheranno temporanee pause asciutte con momenti soleggiati. Temperature stazionarie, in calo da domenica per l’arrivo di correnti più fredde, su alcune aree si farà fatica a superare i 18-20°C in pieno giorno. Forte vento di Scirocco sabato, di Maestrale tra domenica e lunedì. Mareggiate. Inizio della prossima settimana fresco e instabile per la presenza di un ciclone mediterraneo.

Meteo Catania

Tempo variabile tra sole e molte nubi. Qualche piovasco si farà vedere giovedì pomeriggio e domenica. Calo termico da domenica. Vento sostenuto di Scirocco sabato.