Striscioni anti Salvini: distribuiti rotoli carta igienica con la foto del leader della Lega

"Abbiamo già la sentenza. Salvini m...". E' la scritta spray su un grande striscione sistemato sopra un furgone appena giunto in piazza Trento a Catania, a poca distanza dal Palazzo di Giustizia dove è in corso l'udienza preliminare. La manifestazione è organizzata dal Comitato mai con Salvini Sicilia, i cui aderenti stanno anche distribuendo centinaia di ritoli di carta igienica con la foto del segretario della Lega. I manifestanti hanno anche srotolato un lungo striscione sulla strada con la scritta "La giustizia non la fa un tribunale".

