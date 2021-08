Progetto harpocrate per donne disabili ed emarginate

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di CataniaToday

In accoglimento del progetto denominato “Harpocrate”, presentato in riscontro all’avviso del Dipartimento Regionale alla Famiglia 849/2020, l’Associazione A.S.E.P.S.I. di Catania ha ottenuto il finanziamento necessario alla realizzazione dello stesso per il monitoraggio e l’individuazione di donne disabili in situazione di estrema marginalizzazione residenti presso 14 comuni della Provincia Etnea. La tematica affrontata dal progetto prevede inizialmente il trattamento di dati sensibili aventi a che fare con la storia sanitaria, familiare e sociale delle interessate, ragion per la quale l’Associazione ha conferito espresso incarico all’avv. Mattia Gattuso del Foro di Catania, donna ed esperta in disabilità, allo scopo di ottenere preliminarmente, con la dovuta riservatezza, il consenso al trattamento dei dati sensibili delle destinatarie e, solo successivamente, per dare seguito al progetto con la fase di informazione, quella di formazione, quella di regolarizzazione formale delle posizioni al fine del collocamento mirato e, per finire, con quella di creazione di una cooperativa di lavoro. Il successo del progetto è una speranza che si rappresenta alle donne disabili in stato di estrema marginalizzazione per una vita nuova, più decorosa e degna di essere vissuta al meglio delle proprie possibilità. Chi fosse a conoscenza di casi meritevoli di considerazione è invitato a scrivere all’associazione alla seguente mail: associazione_asepsi@tiscali.it ovvero a telefonare allo 095/7167600”