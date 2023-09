Sindacati, La Rosa (Cgil): "Ok proroga 95 precari ma serve la stabilizzazione"

"La scelta del Comune di prorogare per alcuni mesi i contratti a tempo determinato dei 95 lavoratori precari nell'ambito Pon Metro è apprezzabile, ma è necessario portare in tempi certi alla stabilizzazione di tutti i lavoratori precari comunali". Lo afferma la Funzione pubblica Cgil, in merito al provvedimento adottato ieri dall'Amministrazione comunale etnea.

Il sindacato, per bocca della segretaria generale Concetta La Rosa, sottolinea che "il percorso di stabilizzazione è oggi indispensabile anche in considerazione delle gravissime carenze di organico presenti, dell'età media particolarmente elevata dei lavoratori del Comune e della difficoltà dell'Ente di garantire persino servizi essenziali alla cittadinanza a causa della mancanza di personale". Per la Cgil, "oltre ai precari Pon metro, infatti, sono in ballo un centinaio di altri precari tra tecnici del concorso coesione, vigili urbani e assistenti sociali del Pon inclusione". "Con la proroga dei contratti - conclude La Rosa - siamo dunque al primo, importante passo. Ora serve che anche i governi nazionale e regionale prevedano strumenti di sostegno ai processi di stabilizzazione e alla necessità di rivedere le limitazioni legislative delle capacità di assunzione negli Enti locali in dissesto finanziario o in procedura di riequilibrio finanziario, come purtroppo è il Comune.