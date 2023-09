I residenti di via Modena chiedono manutenzione ai marciapiedi

I marciapiedi di via Modena, nel quartiere Borgo- Sanzio, sono da tempo in condizioni di degrado. Necessitano di una scerbatura e di alcuni interventi di manutenzione. A tal proposito, il comitato Vulcania sollecita un intervento dell'amministrazione comunale "Pavimentazione sconnessa e mancante insieme all'abbassamento del marciapede a livello del manto stradale, completamente dissestato in diversi punti, erba alta. Il passaggio per i pedoni - si legge in una nota - risulta assolutamente impraticabile da tutti. Così è diventato praticamente obbligatorio, per chi va a piedi,camminare sulla strada. Un degrado che non è giustificabile da nessun punto di vista. Si tratta dell’ennesima testimonianza del disimpegno antico dell’amministrazione comunale sul versante del decoro urbano e della sicurezza dei cittadini. Ci auguriamo con l’insediamento della nuova giunta un immediato intervento risolutore".