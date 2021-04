Ripristinata la circolazione stradale sulla tangenziale ovest dopo la protesta degli ambulanti

E' tornata regolare la circolazione sulla tangenziale ovest di Catania, dopo i rallentamenti di questa mattina a causa di una protesta organizzata dalle associazioni di categoria dei venditori ambulanti Fenailp e Fiva Confcommercio. Le sigle sindacali hanno deciso di scendere in strada per chiedere la riapertura regolare del commercio su aree pubbliche, mercati, sagre e fiere. Per circa un'ora il tratto tra Misterbianco e San Giovanni Galermo e' stato bloccato, ma la circolazione intorno alle 9.30 è divenuta fluida, seppur con qualche rallentamento. A causa della protesta, il Sindaco di Gravina di Catania Massimiliano Giammusso era stato costretto a far chiudere lo svincolo del suo paese in entrata e in uscita.