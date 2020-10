Ripristinata la pubblica illuminazione in piazza Aldo Moro a Catania

Dopo sei mesi torna finalmente la luce a piazza Aldo Moro. Un disagio durato a lungo a causa di un guasto all'impianto elettrico che ha lasciato per troppo tempo l’intera zona completamente al buio. Un problema risolto ieri grazie alle continue segnalazioni del III municipio e del suo presidente dottor Paolo Ferrara.

“La situazione era diventata estremamente pericolosa - afferma Ferrara - grazie ad un grande lavoro sinergico con l’amministrazione comunale, seppur in dissesto come tutti ben sappiamo, è stato raggiunto un importante risultato. Per queste ragioni desidero ringraziare l’assessore Arcidiacono che ha trovato le risorse necessarie per riparare il guasto, lo staff tutto del Sindaco che è prontamente intervenuto e tutti i consiglieri del III municipio che in questo periodo si sono prodigati per rispondere alle richieste dei cittadini. Oggi ammiriamo questo lavoro di squadra che ha premiato la cittadinanza ed a ribadito che, seppur in condizioni difficili, le istituzioni sono presenti sul territorio”. Da sempre il parco Aldo Moro è un punto di riferimento e di socializzazione dell'intera cittadinanza. Qui si trova una bambinopoli frequentata dalle famiglie, gazebi, un playground e un'area di sgambamento per i cani.