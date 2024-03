Cannizzaro, ripuliti dai rifiuti alcuni terreni di Rete Ferroviaria Italiana

E' stato effettuata ieri, da parte del personale incaricato da Rete Ferroviaria Italiana, l'intervento di pulizia dei terreni appartenenti a Rfi e situati a Cannizzaro, nelle vie Napoli e Girasole. La bonifica delle aree in cui erano presenti ingenti quantità di rifiuti è stata richiesta dal Comune di Aci Castello, come rende noto il sindaco Carmelo Scandurra, ed è stato eseguito dopo l'invio di una diffida formale "Come amministrazione comunale - dichiara Scandurra - teniamo molto alla pulizia e al decoro del nostro territorio e pretendiamo che la stessa sensibilità sia messa in pratica anche da tutti gli enti e dai privati".