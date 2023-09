Serra di marijuana in terrazza, pusher coltivatore arrestato

I carabinieri dalla squadra “Lupi” hanno arrestato la scorsa mattina un 48enne di Acireale per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Per riscontare l'ipotesi investigativa che avrebbe visto l'uomo coinvolto in una attività di spaccio, i militari dopo aver svolto un servizio di osservazione nei pressi della sua abitazione, nel centro di Acireale, vi hanno fatto accesso per eseguire una perquisizione.

Nel corso della ricerca i carabinieri, all’interno di un mobile della cucina, hanno recuperato 2 barattoli di vetro contenenti 20 grammi di marijuana ciascuno e 1 barattolo di vetro contenente semi di cannabis indica. Inoltre, sulla terrazza dell’abitazione, hanno effettivamente verificato come fosse stata allestita una piccola serra rudimentale per la coltivazione di cannabis indica al cui interno, in quel momento, c’erano 2 piante di marijuana interrate in due distinti vasi, dell’altezza di 160 centimetri.

I militari hanno inoltre scoperto che la terrazza conduceva a un altro locale, che era stato invece adibito all’essiccazione della marijuana; infatti al suo interno, hanno trovato vari ventilatori di piccole dimensioni per il riciclo dell’aria ed una lampada alogena, nonché materiale e fertilizzanti utili per la coltivazione e la concimazione. Al termine delle operazioni, la droga è stata sequestrata per essere sottoposta alle previste analisi di laboratorio, mentre il pusher è stato posto a disposizione dell’autorità giudiziaria.