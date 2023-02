Raccolta differenziata, si potenzia l'ecopunto di Giarre

Nel quadro della vigente campagna della raccolta differenziata, l'Amministrazione comunale di Giarre e la Igm, la società che ha in appalto la gestione del ciclo dei rifiuti, sono sinergicamente impegnati ad incrementare le attività, nell’ottica di migliorare la performance. Nello slargo antistante l’ecopunto di Trepunti sono stati collocati dei contenitori per la raccolta degli abiti usati - quali abiti, maglieria, biancheria, cappelli, coperte, tende, scarpe appaiate in buono stato, borse - saranno destinati al riciclo dei tessuti, ai mercati dell'usato, all'aiuto di persone e popolazioni bisognose. Le campane, in sinergia con l’amministrazione comunale sono state dislocate anche presso le diverse sedi scolastiche presenti sul territorio comunale.

Nel centro di raccolta di via Vico Platano a Trepunti, è stato potenziato il servizio di raccolta di rifiuti ingombranti, il martedì, giovedì e sabato dalle 7:30 alle 11:30, per ingombranti, Raee (elettrodomestici consentiti fino alla dimensione massima di un forno standard), sfalci e potature, olii esausti, farmaci scaduti e toner.?In distribuzione anche gli eco calendari con le indicazioni sulle giornate di raccolta nelle due macro zone arancione e verde. Inoltre presso l’ecopunto di Trepunti, è possibile ritirare l’attrezzatura prevista per la raccolta differenziata porta a porta e la fornitura semestrale dei sacchetti. Dallo scorso 11 febbraio – fa sapere l’assessore all’Ecologia, Giuseppe Cavallaro – nel centro raccolta di Trepunti si potranno conferire anche gli imballaggi in acciaio. E’ nostro intendimento potenziare ulteriormente l’ecopunto di via Vico Platano che sarà, per l’appunto, ampliato e reso fruibile tutti i giorni”.