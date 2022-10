Acireale, riprende il servizio di raccolta dei rifiuti ingombranti in legno

L’assessorato all’Ambiente del comune di Acireale, retto dall'assessore Danilo Pulvirenti, informa che è stato riattivato il servizio di ritiro dei rifiuti in legno. Gli utenti che avevano già prenotato saranno contattati di nuovo dalla Tekra per usufruire del servizio. Gli altri potranno fare richiesta di ritiro a domicilio o potranno di nuovo disfarsene al centro di conferimento temporaneo al “Tupparello”. A riguardo, l’assessore Pulvirenti ha osservato che “stiamo lavorando per sbloccare il servizio di raccolta degli ingombranti, interrotto per cause che non dipendono dall’amministrazione comunale, né dagli uffici competenti”.