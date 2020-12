Esplosione di una bombola tra i rifiuti, Ragusa (M5S) chiede il "porta a porta"

Il gruppo del Movimento 5 Stelle di Catania è intervenuto sull'esplosione di una bombola avvenuta questa mattina a San Giovanni Galermo, durante la raccolta dei rifiuti, augurando agli operatori ecologici coinvolti una veloce guarigione. "Poteva essere una tragedia. Questo evento - dichiara il consigliere del 4° Municipio Giuseppe Ragusa, del Movimento 5 Stelle - si somma alla difficoltà quotidiane nella raccolta rifiuti a Catania. Nella quarta circoscrizione non è partito ancora il servizio di ritiro "porta a porta". Ci sono diverse discariche a cielo aperto e gli operatori ecologici, ogni giorno, lavorano in emergenza per mantenere pulite le postazioni di conferimento".