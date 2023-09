Raid vandalico nell'ex sede del IV Municipio in via Galermo

Raid vandalico all'interno dell’ex sede della IV circoscrizione del Comune di Catania, in via Galermo 254. Ignoti hanno scardinato la serratura e si sono introdotti, presumibilmente nella notte tra venerdì e sabato, nei locali del Municipio, mettendo a soqquadro alcune stanze della struttura, tra cui anche quelli che ospitano la biblioteca comunale. Dall'edificio, chiuso e dichiarato inagibile dal 26 ottobre del 2021 in seguito all'ondata di maltempo legata al passaggio del ciclone mediterraneo, è stato sottratto materiale informatico ma per avere una stima precisa dei danni bisognerà aspettare il sopralluogo che verrà svolto nella giornata di domani. Un episodio, a metà tra vandalismo e furto, sul quale indaga la polizia locale e che fa il paio con quello avvenuto due settimane fa nelle stanze della facoltà di Scienze Politiche. Due vicende che riaccendono i riflettori ancora una volta sul problema legato alla sicurezza.

A denunciare l’accaduto è stato il consigliere, in quota M5S, del IV Municipio, Giuseppe Ragusa, messo al corrente dalle numerose segnalazioni arrivate dagli abitanti del quartiere. “Non possiamo permetterci il lusso - afferma - di abbandonare un bene demaniale importante, con i servizi di biblioteca comunale, consultorio e anagrafe che vanno adeguatamente messi in sicurezza e riaperti immediatamente. Ringrazio i vigili del fuoco, la polizia locale e il servizio di manutenzione comunale per l'immediato supporto che ci ha prestato". L'auspicio è che le indagini della polizia possano portare a individuare il prima possibile i responsabili di questo vile gesto".

Il consigliere pentastallato, infine, rivolge un appello all'Amministrazione: "Chiedo al Sindaco Trantino massima partecipazione e interesse sui fatti accaduti, in quanto i pericoli legati all'abbandono e al degrado potrebbero sfociare in episodi di cronaca ben più gravi, per cui è necessario prendere provvedimenti nel minor tempo possibile”.