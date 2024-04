Rapinano un 45enne e tentano il "cavallo di ritorno" con la sua auto: arrestati

Due uomini, Maurizio Chiavetta, 52 anni, e suo figlio Giuseppe, 22 anni, entrambi con precedenti penali, sono stati arrestati dai carabinieri della stazione di Nesima in esecuzione di due ordini di carcerazione emessi dall'Ufficio Esecuzioni Penali. I due sono stati accusati di rapina e tentata estorsione in concorso per un evento risalente a maggio 2022.

La vittima, un uomo di 45 anni di Catania, stava guidando lungo la via Virdimura quando è stato tamponato da un veicolo fuoristrada condotto da Giuseppe. Successivamente, sia Giuseppe che suo padre Maurizio, giunti sul posto con un'altra automobile, lo hanno assalito. Senza dare al malcapitato il tempo di comprendere la situazione, i due lo hanno malmenato e gli hanno richiesto la somma di 3000 euro in cambio del rilascio della sua auto, che nel frattempo Giuseppe stava cercando di rubare.

La vittima ha prontamente denunciato l'accaduto ai carabinieri della stazione di Nesima, fornendo dettagli sulla identità dei due aggressori, che conosceva per aver svolto lavori edili per loro in passato.

Durante la denuncia, la vittima ha riferito di aver organizzato un incontro con gli estorsori per consegnare loro 2000 euro in via San Giovanni Battista, a Catania, per ottenere la restituzione del suo veicolo.

I carabinieri hanno quindi organizzato un servizio di osservazione e, una volta constatato lo scambio di denaro tra la vittima e i due malviventi, intervenendo prontamente per fermare il crimine. I due aggressori hanno tentato di fuggire a bordo dell'auto rubata, ma sono stati presto catturati e arrestati. Successivamente, sono stati collocati agli arresti domiciliari e trasferiti nel carcere catanese di piazza Lanza, dove dovranno scontare una pena di 2 anni e 4 mesi di reclusione.

