"Reddito, lavoro, dignità": protesta a Catania contro l'abolizione del Reddito di Cittadinanza

Oggi pomeriggio è andato in scena un corteo nel centro di Catania dei percettori del Reddito di Cittadinanza che protestano contro l’abolizione del sussidio statale. “Reddito, lavoro, dignità” era lo slogan dei partecipanti, un centinaio, che hanno sfilato da piazza Cutelli fino al portone centrale della villa Bellini, in via Etnea. Insieme ai beneficiari del sostegno anche i rappresentanti di USB Unione Sindacale di Base, USB Federazione del Sociale Catania e ASIA USB – Associazione Inquilini e Abitanti. I cittadini hanno ribadito che l’eliminazione del reddito comporterebbe l'aggravamento della situazione di povertà per migliaia di famiglie che dovranno fare i conti con una situazione ritenuta insostenibile. Nello specifico saranno maggiormente colpiti i nuclei del Mezzogiorno.



Nella città etnea l’inflazione ha raggiunto picchi altissimi e si prevede per sabato 4 febbraio alle ore 10 un nuovo presidio in piazza Stesicoro. Si tratta di una giornata di mobilitazione generale che si svolgerà in tutta la nazione. Inoltre i manifestanti chiederanno pure l’introduzione del salario minimo, l’innalzamento delle pensioni a mille euro, la fine del carovita e la concessione delle case popolari.