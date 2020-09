Referendum, ecco gli orari degli uffici per il ritiro delle tessere elettorali

In vista del Referendum costituzionale del 20 e 21 settembre, la direzione Servizi demografici e decentramento comunica che le tessere elettorali sono in distribuzione negli uffici del centro direzionale San Leone, in via Alessandro La Marmora 23, e nelle sei municipalità. Le tessere prime emissioni o duplicati per furto, smarrimento, deterioramento, sostituzione per esaurimento spazi di convalida, e i tagliandi per aggiornamento domicilio, possono essere ritirati o richiesti agli uffici secondo questo calendario: dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,30 alle 12,30 e il giovedì anche il pomeriggio dalle ore 15,30 alle 17,00. Venerdì 18 e sabato 19 settembre dalle ore 9 alle 18; domenica 20 dalle ore 7 alle ore 23; lunedì 21 settembre dalle ore 7 alle 15.

Gli sportelli delle municipalità e funzioni decentrate si trovano nelle sedi di: via Zurria 67 (I Municipio); via P.G. Frassati 2, Centro servizi via Duca degli Abruzzi 69/G (II Municipio); via R. Giuffrida Castorina 10 (III Municipio); via Galermo 254 (IV Municipio); v.le M. Rapisardi 289, Centro servizi via L. Vigo 43 (V Municipio); Strada San Giorgio 27 (VI Municipio). Il ritiro della tessera può essere effettuato dal diretto interessato o da un familiare convivente delegato. La domanda di duplicato, disponibile nella sezione Avvisi del sito www.comune.catania.it, se presentata da un familiare va corredata della documentazione richiesta: dichiarazione di smarrimento, deterioramento o di esaurimento degli spazi di convalida, rilasciata dal titolare della tessera; copia documento di identità o riconoscimento del titolare dichiarante in corso di validità; delega del titolare al familiare convivente per autorizzazione al ritiro. In caso di furto della tessera, alla domanda deve essere allegata la denuncia presentata agli uffici di pubblica sicurezza.