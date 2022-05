Comitato Vulcania: “In via Palazzotto, caos rifiuti e cumuli d’immondizia"

Ancora segnalazioni riguardo situazioni di degrado e sporcizia nel quartiere Borgo-Sanzio. In via Palazzotto i cassonetti posti sul suolo pubblico sono stati tolti, da qualche giorno, ma non parte il porta a porta e finisce nel caos. "I cittadini lasciano i rifiuti nel punto esatto dove un tempo c’erano i bidoni. Mancanza di una adeguata informazione del cittadino, tempi di passaggio dal vecchio sistema al nuovo troppo brevi. Visto che nessuno fornisce informazioni precise su quanto avvenuto. Ci si ritrova la via come una vera e propria discarica a cielo aperto, si rischia di diventare un’emergenza sanitaria! Il percolato e i rifiuti trascinati giù per la strada, vergognosa gestione, una situazione paradossale! I cittadini chiedono chiarimenti, noltre, di chi di dovere di attivare in tempi brevi un pronto intervento che spazzi via sporcizia e degrado. Le foto raccontano la triste realtà dei fatti", la denuncia del comitato Vulcania.