Montagne di rifiuti intorno al cimitero del Commonwelth: "Un affronto alla memoria di quasi tremila soldati"

Il consigliere comunale Andrea Cardello, sollecitato dalle tantissime segnalazioni ricevute, chiede un piano di pulizia straordinaria dell’area intorno al cimitero del Commonwelth di Catania.

Qui, dove riposano i quasi tremila soldati dell’esercito alleato caduti durante la seconda guerra mondiale, la strada che porta al luogo della memoria è disseminata da montagne di rifiuti. "Criminali - scrive in una nota Cardello - che qui scaricano tonnellate di materiali anche infiammabili con conseguenze irreparabili qualora scoppiasse un incendio. Serve immediatamente un piano di pulizia radicale per ridare decoro a un sito di grande significato storico, visitato annualmente da tanti turisti stranieri e parenti dei soldati alleati qui sepolti".

"In seguito - conclude Cardello - la strada va dotata di telecamere di sicurezza per punire chi vuole trasformare questa zona in un enorme pattumiera a cielo aperto.

