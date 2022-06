Spazzatura data alle fiamme, Saverino: “Servono misure incisive ed efficaci”

"La situazione è estremamente delicata e drammatica al tempo stesso. La spazzatura si accumula in ogni parte della città, facendo sprofondare Catania in un degrado che non merita e che sembra non avere fine. Montagne di rifiuti che si accumulano a dismisura e poi vanno date alle fiamme. L’ultimo episodio di ieri, nella centralissima via Vittorio Emanuele, deve far scattare quell’allarme che evidenzia come, per rimuovere la 'munnizza' in città servono mezzi eccezionali" - così la presidentessa dell’assemblea provinciale di Catania per il Partito Democratico, Ersilia Saverino.

"Ancora una volta - aggiunge - ribadisco che bisogna immediatamente attivare un piano di lavoro mai intrapreso prima perché, mai prima, Catania si è trovata in queste condizioni. Sul web si moltiplicano le petizioni e le richieste dei cittadini per scendere in strada e opporsi a questo degrado. L’amministrazione comunale non sembra rendersi conto del problema e, nel frattempo, l’immagine della città, agli occhi di migliaia di visitatori, ne esce completamente a pezzi. Un danno incalcolabile che colpisce i vari comparti del settore dell’accoglienza e del turismo che, continuando in tal modo non si riprenderanno mai più. E’ ampiamente dimostrato che le telecamere di sicurezza possono servire a cogliere sul fatto chi brucia la spazzatura ma, prima di ogni cosa, occorre togliere i rifiuti dalle strade perché, con l’afa estiva, si rischia l’allarme igienico-sanitario".