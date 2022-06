Nel quarto municipio continuano i disservizi sulla raccolta differenziata

"Mentre stasera in consiglio comunale si discuterà l'aumento della tari, il quartiere di Cibali soffoca tra i rifiuti. Oltre il danno anche la beffa, perché anche i cittadini che correttamente rilasciano i sacchetti della differenziata nei pressi delle proprie abitazioni, devono riportare tutto dentro perché nessuno lo ritira".

Lo dichiara il consigliere del IV Municipio, Giuseppe Ragusa (M5S), evidenziando come intere strade, come via Cardi e via dell'Oro, siano sommerse dall'immondizia. "Ci sono tutte le condizioni - conclude - per chiedere un piano straordinario con impegno dell'esercito e della protezione civile, che ironicamente potremmo chiamare 'Strade pulite' ".