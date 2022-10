petrarca

Cumuli di rifiuti nei pressi della scuola Livio Tempesta

Il consigliere Giuseppe Buglio del 1°municipio di Catania segnala la presenza di cumuli di rifiuti nei presso della scuola Livio Tempesta, plesso di via Gramignani, angolo via Patriarca e via greco. Sono già statate fatte numerose segnalazioni dai genitori degli alunni e dai residenti della zona, che chiedono l'installazione di sistemi di video sorveglianza e guardie ambientali