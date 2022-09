Rilascio tessere elettorali, Ragusa (M5S): "Applicare il decentramento dei Municipi"

Domenica 25 settembre, dalle ore 7 alle 23, i cittadini catanesi sono chiamati alle urne per eleggere il nuovo governatore della Regione, i 70 deputati che siederanno all’Ars e per il rinnovo del parlamento nazionale.

A poco più di venti giorni dal voto, quindi, l’esponente del Movimento 5 stelle e consigliere del quarto municipio, Giuseppe Ragusa, ha posto l’attenzione sul problema legato alla consegna agli aventi diritto delle tessere elettorali. Come testimonia l’immagine in copertina, all’interno degli Uffici di Municipio, infatti, è stato affisso un avviso, dal direttore al Decentramento Urbano, Maurizio Consoli, dove è specificato che “la consegna delle tessere elettorali avverrà unicamente presso il Centro Direzionale Servizi Demografici di via La Marmora 23”.

Questa decisione spiega Ragusa causa un doppio effetto negativo: il sovraffollamento e l’assembramento di utenti presso il Centro Direzionale, oltre al "danno" che i residenti delle zone periferiche di Catania subiscono per la distanza dallo stesso ufficio (S.G.Galermo-Picanello-Centro storico). Il rischio, secondo il consigliere del quarto Municipio, quindi è che gli elettori che hanno necessità di rinnovare la tessera elettorale, a causa di una concentrazione delle domande nei giorni immediatamente antecedenti alla votazione non riescano a ottenere il documento.

Il consigliere del IV Municipio, Giuseppe Ragusa

“Chiedo con forza che venga aperto un ufficio nei vari municipi per la consegna delle tessere elettorali e fornire, in questo modo un servizio essenziale per la cittadinanza, che sta congestionando l’ufficio di via Marmora. Dobbiamo migliorare i livelli dei servizi, applicando il miglior decentramento nei Municipi al fine di raccordare le esigenze della collettività agli enti a essa più vicini”.