Via alla rimozione della cenere vulcanica ad Acireale

Una vasta operazione di rimozione della cenere vulcanica è in corso di svolgimento su varie parti del territorio comunale di Acireale. L’intervento viene eseguito in maniera bilanciata, così da prevedere la pulizia anche delle frazioni, seguito in prima persona dall’assessore alla Protezione civile, Salvo Grasso, e dal responsabile del settore omonimo, Giuseppe Torrisi. La rimozione, avviata nella giornata di ieri, è stata affidata a quattro ditte esterne (una quinta dovrebbe cominciare nei prossimi giorni), le cui maestranze operano in prevalenza durante le ore notturne. “Chiediamo alla cittadinanza di osservare scrupolosamente il rispetto della segnaletica stradale – ha osservato l’assessore Salvo Grasso – e confidiamo nella collaborazione generale, in quanto vogliamo che gli interventi possano essere realizzati nel migliore dei modi”.