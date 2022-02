Ripulita dai rifiuti via Immacolata

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di CataniaToday

Non vi è più la presenza di topi e di spazzatura. Un pericolo per i vicini e residenti che si ritrovavano topi all'interno dell'abitazione. Un duro ed intenso lavoro per la svolta al problema. I coordinatori della 4^Municipalità di coraggio Italia presidiata da Cristofaro Fabrizio e Alercia Diego ringraziano l'amministrazione e gli Uffici competenti e il gran lavoro del consigliere comunale Agatino Giusti nonchè coordinatore Provinciale di coraggio Italia.