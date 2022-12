Ritrovata la donna dispersa sull'Etna: sta bene dopo aver passato una notte al freddo

E' stata ritrovata la donna di nazionalità brasiliana dispersa sull'Etna da ieri pomeriggio. Ha passato una notte al freddo, con temperature sotto lo zero, ma sta comunque bene e non è stato necessario nemmeno l'uso di una barella per riportarla in un luogo sicuro. Aveva intrapreso, da sola, il cammino verso la zona di Torre del Filosofo, ad una quota di 2800 metri, partendo dalla Montagnola. Lei stessa aveva segnalato la propria posizione, chiedendo aiuto. Probabilmente ha fatto male i conti con i tempi tecnici necessari al rientro, in discesa, verso il rifugio Sapienza. La notte l'ha sorpresa all'interno della valle del Bove, in una zona non innevata. I tecnici del soccorso alpino e speleologico siciliano l'hanno recuperata nei pressi dei monti Centenari.