Ritrovato Samuele Cimino dopo quasi un mese di ricerche: era rimasto in Germania

Samuele Cimino, 28 anni di Caltagirone, è stato ritrovato. L'appello della sua scomparsa era stato lanciato dai parenti a "Chi l'ha visto", non avendo avuto più sue notizie dallo scorso 21 ottobre. Il 20 ottobre, infatti, il giovane aveva parlato al telefono con i parenti annunciando il suo arrivo il giorno dopo all’aeroporto di Catania. Ma non era mai arrivato e il suo cellulare risultava spento. Dopo oltre 20 giorni di ricerche, il giovane si è messo in contatto con la famiglia comunicando di stare bene, come fa sapere la sorella pubblicanto un post di ringraziamenti sulla pagina Facebook Kalatnews. Il giovane, infatti, era rimasto in Germania dove vive e non aveva dunque mai preso alcun aereo per Catania. Non sono stati forniti i dettagli di come sia stato rintracciato Samuele e, soprattutto, su dove abbia trascorso questi giorni durante i quali ha fatto perdere le sue tracce.