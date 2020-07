Rubano cavi di rame dentro un'azienda ma vengono beccati dai carabinieri

Si erano intrufolati in un'azienda di attrezzature agricole in via Zia Lisa per rubare cavi di rame ma sono stati sorpresi dai carabinieri e arrestati. Si tratta di Antony Saverio Pantò di 22 anni e Petar Salpietro di 29 anni, entrambi di Paternò. A metterli sulle loro tracce è stata una chiamata ai militari da parte dell’istituto di vigilanza privata, a seguito dell’attivazione di un sistema d’allarme. L'intervento dei militari ha consentito di verificare che due uomini, penetrati nel piazzale della ditta, avevano concentrato le loro “attenzioni” su una cabina elettrica Enel collocata al suo interno.

I due alla vista dei militari hanno tentato vanamente di nascondersi dietro alcuni tubi per l’irrigazione ma, immediatamente, sono stati individuati ed ammanettati. Nella scorribanda la coppia era riuscita velocemente a tranciare 14 cavi di rame della lunghezza di 8 metri ciascuno ma, invece, il danno che è stato arrecato agli apparati dell’Enel, disservizio a parte, ammonta ad oltre 5 mila euro. I due arrestati sono stati posti agli arresti domiciliari in attesa delle determinazioni dell’autorità giudiziaria.