La comunità di San Giovanni Montebello si riunisce per una speciale raccolta giocattoli

Nella frazione di San Giovanni Montebello a Giarre, la solidarietà ha fatto festa in una domenica che ha segnato un importante capitolo di generosità. Lo scorso 17 dicembre la comunità si è unita per una giornata speciale di raccolta giocattoli, rendendo il Natale dei più piccoli ancora più magico. Tra i partecipanti d'onore, spiccano la rappresentanza del coraggioso gruppo di motociclisti "Punishers LC MC Italy - Catania" e il caratteristico gruppo di appassionati di auto storiche del paese. La presenza di questi gruppi ha dato un tocco unico all'evento, dimostrando che la solidarietà può prendere molte forme, ma il suo cuore è sempre lo stesso.

L'assessore allo sport e turismo del comune di Giarre, Giuseppe Cavallaro e il consigliere comunale Salvo Cavallaro hanno affiancato la comunità in questo gesto nobile, sottolineando l'importanza di tali iniziative nel tessuto sociale. La generosità non si è fermata alla raccolta. I primi regali hanno già iniziato il loro viaggio verso chi ne ha più bisogno, distribuiti con attenzione in paese attraverso l'Isee e pronti verso nuove destinazioni indicate dalle assistenti sociali del comune di Giarre. La Pro Loco San Giovanni Montebello Aps, tramite i suoi canali social su Facebook e Instagram, offre la possibilità di seguire da vicino l'avanzamento dei doni, permettendo a tutti di essere partecipi di questa catena di amore e condivisione. San Giovanni Montebello si è trasformato in un luogo di gioia e speranza grazie alla solidarietà dimostrata da tutti coloro che hanno partecipato e contribuito a rendere questo evento un successo.

I vertici della Pro loco San Giovanni Montebello Aps: "Un ringraziamento speciale a chi ha reso possibile regalare sorrisi e speranze in questa stagione di festa, compaesani e non, istituzioni e associazioni, grazie a tutti".