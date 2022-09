A San Gregorio calo dei contagi, il sindaco: "Mai smesso di vigilare sul rispetto delle norme"

Un significativo calo dei contagi da covid-19 a San Gregorio. Un respiro di sollievo per tutti coloro che hanno subito lo “spettro” del virus come inarrestabile e invincibile. Grazie alla vaccinazione e soprattutto al corretto comportamento dei cittadini nel rispettare le norme di prevenzione, la popolazione sangregorese conta oggi solo 34 contagiati e 18 isolati, questi i dati dell’Asp di Catania. C’è anche da dire che nulla dura " ab aeterno" e anche il virus finirà la sua attività contagiosa così come ci insegna la scienza e la storia.

"Sono veramente soddisfatto di questi dati – ha detto il primo cittadino, Carmelo Corsaro -. Noi non abbiamo mai smesso di vigilare sul rispetto delle norme; di esortare la gente a tutelare la propria salute e quella degli altri. I nostri agenti di Polizia locale hanno tenuto sotto controllo la situazione aiutando anche chi era solo e aveva bisogno di assistenza durante i periodi bui della pandemia. Certo – ha concluso – il virus non è stato distrutto ma oggi lo conosciamo meglio e quando si conosce il proprio nemico si sa anche come combatterlo".