Scippi violenti in pieno centro, arrestato 24enne

Un 24enne è stato arrestato dalla polizia con l'accusa tentato furto con strappo, lesioni personali e furto con strappo commessi lo scorso 28 febbraio.

Le indagini, coordinate dalla Procura ed eseguite dalla squadra Mobile - sezione contrasto al crimine diffuso - hanno permesso di acquisire elementi che dimostrerebbero il coinvolgimento del 24enne in due episodi registrati, nel centro storico della città, ai danni di due donne.

Il provvedimento restrittivo compendia gli esiti di un’attività di indagine scaturita da un primo tentativo di furto con strappo, avvenuto in piazza Duomo, ad opera di un uomo che, alla guida di una piccola utilitaria, una Fiat 600 rossa, esponeva il braccio sinistro fuori dal finestrino e afferrava con violenza la borsa di una donna nel tentativo, non riuscito, di strappargliela.

Subito dopo, la stessa persona, con lo stesso veicolo, individuava una seconda potenziale vittima in via Mancini, angolo via Vasta, alla quale, dopo averla raggiunta, le strappava la borsa con lo stesso modus operandi. Inoltre, a causa della forza esercitata al momento dello strappo, la donna veniva violentemente sbalzata in aria e trascinata per alcuni metri sul selciato tanto da procurarle delle lesioni giudicate guaribili in sette giorni.

Le successive indagini, tramite l’analisi dei sistemi di videosorveglianza della zona interessata dagli eventi, hanno consentito di risalire alla individuazione del veicolo e, conseguentemente, al guidatore.

La coincidenza del titolare dell’autovettura e del responsabile ha trovato riscontro nelle informazioni raccolte dai testimoni presenti al momento dei fatti e che avevano assistito alle azioni predatorie. Il Gip, su richiesta del Pubblico Ministero titolare del relativo fascicolo d’indagine, ha quindi disposto, nei confronti dell’indagato, l’applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari.

Cataniatoday è anche su Whatsapp. Clicca qui per seguire il nostro canale