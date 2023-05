Un terremoto di magnitudo 4.0 è stato registrato alle 6 e 44 dall'Ingv nella zona di Catania. La scossa è stata avvertita dalla popolazione. L'epicentro è stato rilevato a 7 chilometri a ovest di Milo, a una profondità di sei chilometri. Il terremoto è stato seguito da altri due di minore intensità: l'ultima di magnitudo 2.5, alle ore 7 e 05. Quella più forte è stata avvertita dalla popolazione nei comuni di Sant'Alfio, Zafferana Etnea, Santa Venerina, fino a Giarre e Riposto.

In totale, come reso noto dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Catania alle ore 8 di questa mattina, sono 7 le scosse al momento registrate, tutte con epicentro posto tra Monte Centenari e Monte Scorsone, sull'Etna. Milo è il centro abitato più vicino.

La comunicazioni degli eventi sismici viene effettuata sempre per terremoti con magnitudo magnitudo superiore a 2.5 e per sciami sismici significativi, mentre per eventi meno energetici avviene solo in caso di segnalazione di avvertibilità da parte della popolazione.