Crollo soffitto nell'istituto alberghiero Wojtyla, i sindacati: "Docenti e studenti in pericolo"

Dopo il crollo di una parte del soffitto del liceo Boggio Lera è stato registrato, circa due giorni fa, anche un episodio analogo nell'istituto alberghiero Wojtyla. Il crollo ha investito in pieno una cattedra, fortunatamente, anche in questo caso, nelle ore serali. In una nota vergata dai docenti Nino De Cristofaro (COBAS Scuola), Francesco Tomasello (CUB Scuola) e da Claudia Urzì (USB P.I Scuola) si chiede un incontro con il sindaco metropolitano Salvo Pogliese.

"Sindaco Pogliese, lei e la sua amministrazione cosa avete fatto per la messa in sicurezza delle scuole? - chiedono i docenti esponenti del sindacato -. Vi siete limitati a sospendere le attività didattiche, lasciando studenti e docenti a casa e costringendo il personale Ata, in particolare collaboratori/trici scolastici, ad essere presente a scuola, rischiando la propria incolumità fisica, per permettere quelle attività di verifica dello stato dei luoghi che, visti i risultati, evidentemente non sono state svolte nelle modalità opportune. Parliamo dei crolli avvenuti al Boggio Lera e all'Alberghiero (ma tante altre scuole versano in condizioni di disagio), fra non molto parleremo del freddo e dei? riscaldamenti che non funzionano".

"La situazione è più drammatica di quello che già appare - prosegue la nota - in gran parte degli edifici scolastici non sono a norma gli impianti del gas, non sono a norma i quadri elettrici. Ancora, quante scuole posseggono i necessari certificati di agibilità?Sindaco la sicurezza di chi lavora dentro questi edifici e di chi studia è seriamente messa a repentaglio ogni giorno! Lei lo sa? Lei ha mai monitorato il numero di classi pollaio che abbiamo in tutta l' area metropolitana?".