Secondo omicidio a Riposto, si indaga su eventuali collegamenti con la donna trovata morta al Porto

Una mattina di sangue a Riposto. A pochi minuti dalla scoperta di un omicidio nei pressi del Lungomare di Riposto, un altro corpo è stato trovato non molto lontano. In via Roma. Anche questa zona centralissima, vicino alla villa Pantano, angolo Corso Italia. Si tratta di un'altra donna di 49 anni, anche lei uccisa con un colpo di pistola.

Dalle prime indiscrezioni, ci sarebbe un rapporto di parentela con la vittima del primo omicidio scoperto questa mattina sempre a Riposto. La vittima di via Roma è stata trovata a terra, in una pozza di sangue, sul marciapiede non lontano dalla sua auto con all'interno il cagnolino che la aspettava. Sono stati inutili i tentativi di rianimarla sul marciapiede da parte di personale del 118. In corso già perquisizioni e indagini da parte dei carabinieri del comando provinciale di Catania per accertare se i due delitti siano realmente collegati.