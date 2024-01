Arsenale nascosto in un appartamento disabitato: armi e droga sequestrate dalla polizia

Gli agenti della sezione antidroga della squadra mobile di Catania accedendo in un appartamento disabitato nel quartiere San Giorgio hanno rinvenuto, ben nascosti, un revolver cal. 38 special, una pistola semiautomatica cal. 6.35 con matricola punzonata, una pistola semiautomatica dal calibro allo stato non rilevabile con matricola abrasa e un revolver cal. 22 con matricola abrasa.

Insieme alle armi, gli agenti hanno inoltre recuperato numerose munizioni di vario calibro e due buste in cellophane contenenti marijuana per un peso di 441 grammi. Le armi e le munizioni, con l’ausilio del personale del gabinetto regionale di polizia scientifica intervenuto sul posto, sono state messe in sicurezza e sottoposte a sequestro. Sono in corso accertamenti finalizzati a individuare la provenienza delle pistole e il loro eventuale utilizzo in precedenti episodi illeciti.