Hashish, marijuana e cocaina nascosti in una casa abbandonata di San Berillo

Nel corso di una perlustrazione all’interno del quartiere di San Berillo Vecchio effettuata su disposizione della questura di Catania, gli agenti delle volanti hanno rinvenuto un notevole quantitativo di droga. Una volante che transitava in via Reggio ha notato un immobile in stato di abbandono e, presupponendo che potesse essere stato utilizzato per qualche attività illegale, ha deciso di ispezionarlo. L'intuizione dei due agenti era fondata. Sono, infatti, stati sequestrati a carico di ignoti: un panetto di hashish del peso di circa 100 grammi, 394 grammi di marijuana e cinque involucri di cocaina per un peso di 1,3 grammi. Oltre alla droga, all’interno dell’abitazione era nascosto il materiale necessario per confezionare le dosi da spacciare al minuto: tre bilancini elettronici di precisione e bustine per le singole dosi.