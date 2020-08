Dopo una festa alla Playa accusa i sintomi del Coronavirus, minorenne positivo in isolamento domiciliare

Un ragazzo minorenne, che ha riferito di essere andato ieri sera ad una festa presso una nota discoteca del viale Kennedy, è tra i nuovi casi positivi al Coronavirus in provincia di Catania, saliti oggi a 16 con una brusca impennata. Si è rivolto al Policlinico di Catania, accusando i sintomi tipici della malattia. E' quindi andato in isolamento domiciliare insieme ai suoi familiari. La notizia, appena confermata dalla struttura sanitaria etnea, ha destato grande preoccupazione tra i catanesi, in particolare tra i tanti ragazzi che avrebbero preso parte al party in spiaggia. E' possibile infatti che nuovi casi di contagio si verificheranno nei prossimi giorni, con un effetto a catena che potrebbe avere gravi conseguenze.

Il locale in questione, secondo le voci che stanno girando e sono pervenute anche dai lettori del nostro giornale, sarebbe l’Afrobar che però con un post su Facebook afferma di non aver ricevuto comunicazioni dall'autorità sanitaria ed è regolarmente aperto. "Fin da quando abbiamo aperto quest'estate siamo stati molto rigidi nel rispettare tutte le regole previste dalla normativa - scrivono i gestori in un post - e siamo sempre stati attenti a chiunque acceda ai nostri locali. E ieri sera è stato lo stesso. Abbiamo preso come sempre tutte le precauzioni previste dalla norme anti-Covid19. Non ci è pervenuto nessun intervento medico effettuato dall'apertura fino alla chiusura del locale. Al momento non ci è stato comunicato nulla di ufficiale dalle autorità competenti riguardo questa voce che sta girando nelle ultime ore. Pertanto, ad oggi, per noi si tratta di una fake news. Vi aspettiamo per divertirci nel pieno rispetto delle regole".