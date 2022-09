Gravina, motorini rubati trovati in alcuni immobili comunali occupati abusivamente

La polizia municipale di Gravina ha liberato diversi garage ed un appartamento appartenenti al demanio comunale ed occupati abusivamente nel quartiere di Fasano. Gli occupanti sono stati denunciati all’autorità giudiziaria. In particolare, all’interno dei garage sono stati trovati dei motocicli insieme ad altra merce di provenienza furtiva e ad alcuni occupanti è stato anche contestato il reato di ricettazione. Inoltre, all’interno dell’appartamento occupato abusivamente, gli agenti hanno trovato un cane tenuto in condizioni precarie ed è scattata anche la denuncia di maltrattamento. "Ogni giorno presidiamo il territorio comunale per contrastare atti criminosi. Siamo orgogliosi - ha detto il comandante della polizia municipale di Gravina, Michele Nicosia - di aver riconsegnato al comune degli immobili da anni occupati abusivamente". "Dopo anni di occupazioni abusive degli immobili appartenenti al demanio comunale, sono stati liberati. Prosegue senza soste il nostro impegno - spiega il sindaco di Gravina di Catania, Massimiliano Giammusso - per affermare la legalità sul nostro territorio comunale. Siamo orgogliosi della nostra polizia locale che giornalmente fa il possibile per garantire la sicurezza e la legalità sul nostro territorio". "L’intervento della nostra polizia locale, nel quartiere Fasano – ha detto l’assessore alla sicurezza urbana Enzo Santoro – con cui sono stati liberati degli immobili occupati abusivamente ha permesso il ripristino della legalità a Gravina di Catania. Una grande dimostrazione della presenza della nostra polizia locale sul territorio e, soprattutto, una conferma dell’ottimo lavoro svolto dal Comandante Nicosia e dai suoi uomini".