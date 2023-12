Sgomberato dalla polizia lo studentato occupato 95100: "Azione insensata e gravissima"

Alle 5 del mattino camionette della polizia si sono radunate in via Gallo per effettuare lo sgombero dello studentato occupato 95100, sede anche delle attività di consultorio di "Non Una Di Meno". La struttura, appartenente alla Biblioteca Civica Ursino-Recupero era occupata da un gruppo di studenti dal 2018. Lo sgombero della struttura occupata irregolarmente è stato eseguito dagli agenti della questura di Catania su disposizione della Procura etnea.

"Lo sgombero in corso a Catania dello studentato 95100, sede delle attività di consultorio, di Non Una Di Meno, cuore della lotta transfemminista, è un'azione insensata e gravissima - denuncia Arci, Comitato territoriale di Catania - Ancora più grave è che la titolarità dell'immobile sia anche dell'Università di Catania che ha consentito una azione così stupida e violenta. Università al centro di operazioni immobiliari enormi nella zona e che non aveva alcun bisogno di quegli spazi".

"È grottesco e assurdo - si legge nella nota - che mentre il Comune avalla l’occupazione di beni confiscati da parte dei mafiosi e l’Università tiene sottoutilizzati e chiusi molti dei suoi locali, si procede allo sgombero di uno spazio vivo e indispensabile per la comunità. Sindaco e Rettore diano spiegazioni e restituiscano immediatamente quello spazio alle studentesse, agli studenti, alle attività a sostegno delle donne e alla lotta transfemminista".