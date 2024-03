Sindacati, il 7 marzo Maurizio Landini in città per due iniziative della Cgil

La Cgil Sicilia punta a costruire un polo di formazione ed elaborazione delle idee da aprire al mondo del lavoro, alle associazioni, alle forze progressiste, agli atenei e a chi voglia contribuire a costruire una nuova economia e una nuova società. È per questo progetto che inizierà la ristrutturazione e la riorganizzazione dell’ex scuola di formazione sindacale di Santa Venerina, a Catania. A dare il via simbolicamente ai lavori ci sarà giovedì 7 marzo il segretario generale Maurizio Landini. L’appuntamento, dal titolo “il lavoro costruisce il futuro” è alle 10 nei locali dell’ex scuola di Passopomo dove si svolgerà un’assemblea alla quale parteciperanno delegate e delegati da tutta la regione, che sarà aperta dal segretario generale della Cgil Sicilia, Alfio Mannino e conclusa da Landini.

Per il segretario generale della Cgil non sarà l’unico appuntamento della giornata. Alle 15.30, alla Geotrans (Contrada Giancata 95121 Catania), Landini parteciperà alla presentazione del “Manifesto dei giovani siciliani”, una piattaforma di analisi e richieste, costruita da una quindicina di associazioni giovanili del campo progressista assieme alla Cgil Sicilia, e rivolta alle istituzioni perché creino le condizioni affinché restare in Sicilia e anche potere tornare non sia più per le ragazze e i ragazzi siciliani un miraggio.