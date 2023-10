Smantellata piazza di spaccio ad Augusta, era rifornita dai catanesi

I carabinieri hanno eseguito questa mattina 7 ordinanze di custodia cautelare, 5 in carcere, una agli arresti domiciliari e un divieto di dimora, nell'ambito di un'operazione antidroga su una piazza di spaccio di stupefacenti tra Augusta e Villasmundo, nel Siracusano. Gli indagati spacciavano presso le proprie abitazioni ma soprattutto a bordo di auto e moto cocaina, hashish e marijuana. A capo dell'organizzazione criminale, un 53enne di Augusta che custodiva la cassa e curava i contatti con alcuni catanesi che rifornivano la piazza di spaccio attraverso corrieri di loro fiducia.

Secondo i carabinieri si tratterebbe di una nuova banda che avrebbe rimpiazzato una vecchia piazza di spaccio, in contrada Scardina, chiusa nel 2022 a seguito di un blitz dell'Arma che aveva portato a 16 arresti. Il nuovo gruppo ha allargato il proprio raggio d'azione mettendo in piedi quella che i militari definiscono "una piazza di spaccio diffusa", da Villasmundo alle zone più centrali della città, nella convinzione che questa fosse la scelta migliore per non attirare l'attenzione delle forze dell'ordine.

L'operazione ha visto impegnati oltre cinquanta carabinieri del comando provinciale di Siracusa, in collaborazione con i cinofili di Nicolosi e i Cacciatori di Sicilia di stanza a Sigonella. Nel corso delle perquisizioni, inoltre, sono stati trovati e sequestrati 1,5 chili di marijuana già essiccata, ottocento grammi di hashish, cinque piante di marijuana e 1.750 euro in contanti.