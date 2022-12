Solidarietà, i numeri di un anno di attività della CRI a Catania

“Un anno intenso quello che ha caratterizzato l’attività di Croce Rossa Italiana - Comitato di Catania: dalle emergenze alla quotidianità, gli oltre mille volontari sono stati ogni giorno a servizio della comunità offendo un pasto caldo, assistenza, una doccia calda, biancheria pulita, coperte, un abbraccio, un giocattolo, un sorriso, momenti di riflessione ma anche di svago”, così il presidente del Comitato di Catania Stefano Principato sulle attività della CRI in città nel 2022. “Quest’anno la Cri ha aiutato i profughi ucraini: sono stati assistiti circa 150 profughi e attivati 34 interventi nel periodo compreso tra marzo e luglio 2022. Il Comitato di Catania, oltre a fornire il servizio navetta per accompagnare gli stranieri sui luoghi di lavoro, ha costituito un gruppo multidisciplinare che ha operato in sinergia e in stretta collaborazione con le realtà istituzionali e del terzo settore. Ha stipulato con l’ASP un protocollo di intesa per permettere la vaccinazione anti Covid 19 ai lavoratori stagionali stranieri” aggiunge Principato

Assistenza ai migranti

Da giugno a dicembre 2022, periodo che ha registrato numerosi sbarchi di migranti, il comitato catanese è stato impegnato quasi ininterrottamente nell’attività di assistenza e di accoglienza in favore dei migranti sbarcati al Porto di Catania. L’area Inclusione Sociale di Croce Rossa ha curato in particolare la distribuzione di abbigliamento e coperte, di cibo, di acqua e di bevande calde, prestando particolare attenzione alle esigenze dei più piccoli.

A Catania

Non solo emergenze ma anche tanto lavoro quotidiano per non lasciare mai nessuno solo. Importante in tal senso anche il lavoro svolto quotidianamente accanto ai giovani e con i giovani: basta guardare al Progetto Breakfast Club 2022 - che permette di offrire ogni mattina la colazione ai bambini della scuola Mary Poppins oltre ad attività sulla corretta alimentazione e sani stili di vita - ma anche il Summer Camp 2022 che ha permesso a bambini appartenenti a famiglie assistite da CRI di poter usufruire di campus estivi. Per dare risposte alle vulnerabilità anche il progetto “Sociale in Emergenza”, di assistere oltre 1000 utenti, 300 famiglie, decine di interventi di Pronto Spesa e centinaia di interventi di Pronti Farmaco, e ancora consegna di beni di prima necessità e accompagnamento sociale. Per combattere la solitudine anche il servizio “Cri Ti Ascolta”, un servizio telefonico con un operatore sempre pronto ad ascoltare e ad aiutare.

Per i senza fissa dimora

Nel 2022 sono stati registrati circa tremila accessi accessi ai servizi, con una prevalenza di utenza maschile (circa l’86%) e di nazionalità italiana (circa il 62%). Nel centro di accoglienza in via Teatro Greco è stato creato lo Sportello Sociale: circa 80 le famiglie che ricevono un aiuto costante per un totale di circa 200 utenti tra adulti e minori. Attivo presso il Comitato anche l’Ambulatorio solidale. Nel 2022, sono stati registrati circa 450 accessi ai servizi dell’Ambulatorio solidale nei due giorni settimanali previsti. 108 i senza dimora che sono stati assistititi dai volontari delle unità di strada: ogni domenica 2 squadre portano pasti caldi - ne sono stati distribuiti nel 2022 oltre 2.600 - oltre ad altri beni di prima necessità. Per aiutare proprio i senza fissa dimora anche la “casa” creata in via Delpino in un bene confiscato alla mafia e che ospita 25 persone.

I volontari

Un valore importante riveste per Croce Rossa Italiana - Comitato di Catania la formazione: 11 i corsi organizzati che hanno permesso alla famiglia dei volontari di crescere: 168 i nuovi volontari. La donazione di sangue Altro punto di forza di Cri è la donazione di sangue: per tutto il 2022 l’emoteca ha accolto centinaia di cittadini dal cuore grande.

“Tutto questo dimostra come la mission della Croce Rossa Italiana - Comitato di Catania è di stare vicino alle persone e alle loro esigenze”, conclude Stefano Principato.