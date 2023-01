Solidarietà, moto terapia in corsia per i bimbi ricoverati al "San Marco"

Moto terapia in corsia a Catania ,per la prima volta, all'ospedale San Marco, nei corridoi del reparto pediatrico. L’iniziativa è delle associazioni “L’Angelo Federico” onlus, presieduta da Dario Vellini, e "Motor life" che hanno deciso di salire in sella insieme ai loro volontari per un unico progetto di solidarietà per i bambini ricoverati nel nosocomio catanese.

“Dopo la donazione del primo capnografo ai bambini affetti da atrofia muscolare spinale (Sma), abbiamo deciso di proporre una terapia ospedaliera diversa dalla quotidianità, ovvero l'accensione dei motori della solidarietà” , racconta il presidente dell’associazione “L’Angelo Federico” Dario Vellini. Oggi, portando le moto in corsia, tra sorrisi, emozioni e tante vibrazioni di cuori, abbiamo vissuto momenti indimenticabili. Grazie al primario Raffaele Falsaperla per aver da subito sposato la causa e grazie anche a tutta la sua splendida equipe medica per essere stata parte attiva dell'iniziativa. Il ringraziamento più grande lo dobbiamo però ai bambini che, senza remore, hanno deciso di vivere un'esperienza che porteranno dentro di loro per tanto tempo”, conclude Vellini .

I “super eroi” su due ruote che hanno preso parte al progetto di moto terapia sono stati, Rosario Farruggia e Nadia Lauricella.