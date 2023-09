Sopralluogo del commissario Fatuzzo presso il depuratore di Mascali: si punta ad un potenziamento

Il commissario straordinario nazionale per la depurazione Fabio Fatuzzo ha svolto un sopralluogo presso il depuratore consortile di Mascali. Era presente il coordinatore provinciale di Fratelli d'Italia, Alberto Cardillo, insieme ai primi cittadini dei comuni serviti dall'impianto, che presenta diverse criticità da risolvere e necessita di un potenziamento. "È un gesto di profonda attenzione non solo simbolico. L'ho invitato il giorno stesso della nomina decisa dal governo Meloni - spiega Cardillo- e solo qualche giorno dopo ci siamo ritrovati qui, a fare rete con i Sindaci e tutti gli enti preposti affinché finalmente si mettano a terra speditamente tutte le opere necessarie per tornare ad avere un mare degno della nostra terra straordinaria. Bisogna puntare a mandare nel più breve tempo possibile in gara i lavori di potenziamento del depuratore di Mascali -continua Cardillo- ma al contempo vanno risolti i problemi di inquinamento derivanti dalla provincia di Messina. L' inquinamento del mare va affrontato nel suo insieme. La sfida deve portarci ad avere risultati tangibili già dalla prossima stagione estiva. È quanto ci siamo prefissati anche con l'assessore al territorio e ambiente Elena Pagana, anche lei poche settimane fa in visita a Mascali. Della questione è ovviamente interessato anche il ministro Nello Musumeci, che sta seguendo da vicino l'iter per la risoluzione dell'inquinamento marino. Di certo -conclude Cardillo- da oggi può ripartire una nuova speranza per la costa jonica e l'intera Isola".